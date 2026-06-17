अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले देशभर में तैयारियां तेज, कोलकाता बनेगा मुख्य केंद्र

21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरे देश में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार मुख्य आयोजन कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने योग दिवस के लिए विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा भी जारी कर दी है।

सरकार का लक्ष्य इस वर्ष अधिक से अधिक युवाओं और विद्यार्थियों को योग से जोड़ना है। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कई राज्यों में योग शिविर शुरू हो चुके हैं और सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक योग अभ्यास की तैयारियां की जा रही हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक जीवनशैली में बढ़ते तनाव और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बीच योग लोगों के लिए एक प्रभावी विकल्प बनकर उभरा है। यही कारण है कि हर साल योग दिवस में भाग लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। इस बार भी देश और विदेश से लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।