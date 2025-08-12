आज 12 अगस्त को देश भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, एमपी मख्यमंत्री ने लोगों को दी शुभकामनाएं

  1. हिन्दी समाचार
आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन युवाओं से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों पर बात कर उनके विकास को लेकर काम किया जाता है

By Sudha 
Updated Date

भोपाल। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन युवाओं से जुड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों पर बात कर उनके विकास को लेकर काम किया जाता है और हर बार विकास के मुद्दों में काम होते रहें इसका प्रयास किया जाता है। युवाओं के मुद्दों पर ध्यान देने, युवा दिवस युवाओं को समाज में बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने का दिन है। आज के दिन मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर सभी युवाओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पोस्ट में कहा है कि ‘अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी, विशेषकर युवाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे युवा ही हमारे राष्ट्र की शक्ति हैं।

देश की समृद्ध गौरवशाली विरासत को आत्मसात करते हुए आधुनिक भारत के निर्माण में युवा अहम भूमिका का निर्वहन करें, यही मंगलकामनाएं हैं।’ बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 1991 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था। इस आयोजन  में यह सुझाव दिया गया कि एक ऐसा दिन तय किया जाए जो पूरी तरह युवाओं के मुद्दों और उनके सशक्तिकरण के लिए समर्पित हो। इसके बाद, अगस्त 1998 में पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित World Conference of Ministers Responsible for Youth में इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से समर्थन दिया गया है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है । युवा दिवस के लिये 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को पास किया है। तब से विश्व में 12 अगस्त 2000 को पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाने लगा।

