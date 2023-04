IPL 2023: गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से पहले ऐसा क्या बोले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन जो हो गया सच?

IPL 2023: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के कप्तान संजू सैमसन (Sanju samson) ने गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के खिलाफ तूफानी पारी खेली। उन्होंने 32 गेंदों पर 60 रन बनाए। इस जीत के बाद संजू सैमसन का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, पिछले दो मुकाबले में संजू सैमसन (Sanju samson) का बल्ला चल नहीं रहा था। गुजरात के खिलाफ वो फॉर्म में लौटे।

वहीं, मैच से पहले संजू सैमसन (Sanju samson) से फॉर्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, ‘मुझे लगता है कि दो डक के साथ मैंने पर्याप्त ऑमलेट खा लिया है। अब आज कुछ रन बनाने का समय है।’ सैमसन का ये बयान सही साबित हुआ और उन्होंने गुजरात के खिलाफ तूफानी पारी खेली। सैमसन के प्रदर्शन से खुश होकर मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भारतीय चयनकर्ताओं के लिए एक ट्वीट किया।

I would play Sanju Samson in the Indian T20 team every day.

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) April 16, 2023