IPL 2024 Schedule : ओपनिंग मैच CSK और RCB के बीच,17 दिनों का शेड्यूल जारी

IPL 2024 Schedule : बीसीसीआई (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 17वें सीजन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। आईपीएल 2024 का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बीच चिन्नास्वामी में खेला जाएगा। बता दें कि टूर्नामेंट के शुरुआती 17 दिन के मैचों के शेड्यूल की घोषणा की गई है। मार्च से मई तक लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पूरे शेड्यूल की घोषणा बाद में करेगा। बीसीसीआई (BCCI) ने कुल 21 मैचों के शेड्यूल का ऐलान किया है। पहला मुकाबला 22 मार्च को आठ बजे से खेला जाएगा, जिसके बाद दोपहर के मैच 3 बजकर 30 मिनट पर और शाम के मुकाबले 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होंगे। इस दौरान फैंस को कुल चार डबल हेडर मैच देखने को मिलेंगे।

🚨 NEWS 🚨

Schedule for first two weeks of #TATAIPL 2024 announced.

During the two-week period, 21 matches will be played across 10 cities, with each team playing a minimum of three matches and a maximum of five.

Details 🔽https://t.co/rUQH1MHGsE

— IndianPremierLeague (@IPL) February 22, 2024