IPL Opening Ceremony 2023: आईपीएल के ओपनिंग सेरेमनी में ये सितारे लगायेंग ग्लैमर का तड़का

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 16वें सीजन की शुरूआत 31 मार्च से होने जा रही है। इसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले मैच में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच भिड़ंत होगी। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

Join @tamannaahspeaks in the incredible #TATAIPL Opening Ceremony as we celebrate the biggest cricket festival at the biggest cricket stadium in the world – Narendra Modi Stadium! 🏟️ 🙌

31st March, 2023 – 6 PM IST on @StarSportsIndia & @JioCinema

Make sure to tune in & join! 👌 pic.twitter.com/u9HtOcD9tm

— IndianPremierLeague (@IPL) March 29, 2023