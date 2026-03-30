  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. कुवैत के अल-ज़ूर बिजली और जल अलवणीकरण संयंत्र पर ईरान का मिसाइल व ड्रोन हमला, भारतीय इंजीनियर की मौत

कुवैत के अल-ज़ूर बिजली और जल अलवणीकरण संयंत्र पर ईरान का मिसाइल व ड्रोन हमला, भारतीय इंजीनियर की मौत

ईरानी सेना (Iranian Military) ने कुवैत के दक्षिण में स्थित अल-ज़ूर पावर और डिसालिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है। यह संयंत्र कुवैत के लिए पानी और बिजली आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, सुबह के समय हुए इस हमले से संयंत्र के एक बड़े हिस्से में आग लग गई और भारी नुकसान भी हो गया ।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। ईरानी सेना (Iranian Military) ने कुवैत के दक्षिण में स्थित अल-ज़ूर पावर और डिसालिनेशन प्लांट को निशाना बनाया है। यह संयंत्र कुवैत के लिए पानी और बिजली आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, सुबह के समय हुए इस हमले से संयंत्र के एक बड़े हिस्से में आग लग गई और भारी नुकसान भी हो गया ।

पढ़ें :- CM योगी ने 69804 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सुपरवाइजरों को बांटे स्मार्टफोन, नियुक्ति पत्र भी दिया

भारतीय नागरिक की मौत

कुवैत में भारतीय दूतावास (Embassy of India) ने स्पष्ट किया है कि इस हमले में संयंत्र में कार्यरत एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। मृतक की पहचान एक वरिष्ठ इंजीनियर के रूप में हुई है। इस हमले में कुछ अन्य कर्मचारी घायल भी हुए हैं, जिनमें से दो लोगों के भारतीय होने की खबर है। ईरान के अधिकारियों ने इस हमले को कुवैत द्वारा क्षेत्र में “शत्रुतापूर्ण गतिविधियों” और अमेरिका को सहयोग देने के जवाब में की गई कार्रवाई बताया है। ईरान ने चेतावनी दिया है कि यदि उनके हितों को नुकसान पहुंचाया गया, तो वे खाड़ी के अन्य महत्वपूर्ण तेल और ऊर्जा केंद्रों को भी निशाना बना सकता है।

कुवैत की प्रतिक्रिया

कुवैत सरकार (Government of Kuwait) ने इस हमले को अपनी संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन बताया है। कुवैत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

पढ़ें :- राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद नितिन नवीन का इस्तीफा,बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने किया स्वीकार

भारत सरकार का एक्शन

विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर (External Affairs Minister S. Jaishankar) ने कुवैत में अपने समकक्ष से बात की है और भारतीय नागरिक के मृत शरीर को जल्द से जल्द भारत लाने और घायलों को सर्वोत्तम इलाज दिलाने के लिए निर्देश जारी किया हैं। कुवैत में रह रहे लगभग 10 लाख भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी एडवाइजरी जारी की जा सकती है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी

इस हमले के तुरंत बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनने से वैश्विक ऊर्जा संकट बढ़ सकता है।

रिपोर्ट: सुशील कुमार साह

पढ़ें :- दिल्ली में पति ने गैस सिलेंडर से पीटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कुवैत के अल-ज़ूर बिजली और जल अलवणीकरण संयंत्र पर ईरान का मिसाइल व ड्रोन हमला, भारतीय इंजीनियर की मौत

कुवैत के अल-ज़ूर बिजली और जल अलवणीकरण संयंत्र पर ईरान का मिसाइल...

दिल्ली में पति ने गैस सिलेंडर से पीटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली में पति ने गैस सिलेंडर से पीटकर पत्नी को उतारा मौत...

इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फैस्टिवल में बंगाली फिल्म पुरतावन की हुई स्क्रीनिंग, दिग्गज स्टार शर्मिला टैगोर ने निभाया मां का रोल

इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फैस्टिवल में बंगाली फिल्म पुरतावन की हुई स्क्रीनिंग, दिग्गज...

भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका को 38 हजार मीट्रिक टन डीजल-पेट्रोल की भेजी खेप ,राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पीएम मोदी का जताया आभार

भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका को 38 हजार मीट्रिक टन डीजल-पेट्रोल की...

इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने इजरायल के सैन्य ठिकानों सहित कई हिस्सों पर की जमकर गोलाबारी

इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने इजरायल के सैन्य ठिकानों सहित कई हिस्सों...

इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने सऊदी अरब में सैन्य बेस पर किया हमला, अमेरिका के तीन जासूसी विमान मार गिराए

इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने सऊदी अरब में सैन्य बेस पर किया...