BJP सांसद रवि किशन की बेटी इशिता शुक्ला बनीं अग्निवीर, सोशल मीडिया पर खूब बटोर रही हैं सुर्खियां

भाजपा सांसद व एक्टर रवि किशन (BJP MP Ravi Kishan) की बेटी इशिता शुक्ला (Ishita Shukla) का चयन सेना में हो गया। इससे बाद से सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं साथ ही बधाई दी जा रही है।रवि किशन की बेटी इशिता शुक्ला दिल्ली निदेशालय की 7 गर्ल बटालियन कैडेट का हिस्सा होंगी।

सोशल मीडिया में रवि किशन (Ravi Kishan) औऱ उनकी पुत्री इशिता (Ishita Shukla) को खूब बधाई दी जा रही है । इशिता शुक्ला अग्निपथ योजना के तहत रक्षा बल में शामिल होंगी। आपको बता दें कि गत वर्ष रवि किशन में अपने सोशल मीडिया में अपनी बेटी की तस्वीर को शेयर करते हुए पोस्ट किया था।

मेरी बिटिया ईशिता शुक्ला ,आज सुबह बोली पापा I wanna b in #AgnipathRecruitmentScheme I said go ahead beta 🇮🇳 pic.twitter.com/BkxoOB81QQ

— Ravi Kishan (@ravikishann) June 15, 2022