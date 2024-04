नमाजी सड़कों पर नहीं ईदगाह में पढ़ें नमाज,गरीबों और जरूरतमंदों की दिल से करें मदद : फिरंगी महली

लखनऊ। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया (Islamic Centre of India Head) के प्रमुख मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली (Maulana Khalid Rashid Firangi Mahali) ने मंगलवार को ईद-उल-फितर (Eid-ul-Fitr) के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने इस अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि अगर आज चांद दिखेगा तो ईद (Eid) 10 अप्रैल को मनाई जाएगी, नहीं तो 11 अप्रैल को मनाई जाएगी।

VIDEO | Islamic Centre of India Head Maulana Khalid Rashid Firangi Mahali has issued an advisory for Eid-ul-Fitr. Here's what he said congratulating people on the occasion.

