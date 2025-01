Karun Nair को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का मौका मिलना मुश्किल! पहले ही भारतीय स्क्वाड का हो चुका है सिलेक्शन

Dinesh Karthik's opinion on the selection of Karun Nair: विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच कल यानी 18 जनवरी को कर्नाटक और विदर्भ के बीच खेला जाना है। अब तक इस टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करके बीसीसीआई के चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जिसमें सबसे आगे विदर्भ टीम की कप्तानी कर रहे करुण नायर का नाम है। जिन्होंने 7 पारियों में साढ़े सात से ज्यादा रन ठोक डाले हैं। हालांकि, भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज और क्रिकेट एक्सपर्ट दिनेश कार्तिक को नहीं लगता कि नायर को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का मौका मिलेगा।