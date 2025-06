'योग को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास...' PM मोदी का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ा बयान

PM Modi Speech on 11th International Yoga Day: आज 21 जून 2025 को भारत समेत पूरी दुनिया में 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (11th International Yoga Day) मनाया जा रहा है। इस बार योग दिवस की थीम “एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग” है। इस मौके पर देशभर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इसी कड़ी पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में आयोजित योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

दरअसल, विशाखापत्तनम में आरके बीच से भोगापुरम तक 26 किलोमीटर लंबे गलियारे में कार्यक्रम को आयोजन किया गया। जहां पर पीएम मोदी ने तीन लाख लोगों के साथ योग किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, ‘विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े-बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च पर जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है।’

उन्होंने अपील करते हुए कहा, ‘हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं। एक ऐसा आंदोलन, जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए। जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए। जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो। जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने। और जहां Yoga For One Earth, One Health एक वैश्विक संकल्प बन जाए।’