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Tamil Nadu Election 2026 : मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले- 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं लागू किया?

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu Assembly Elections 2026) के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर निशाना साधा है। कृष्णागिरी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल (Women's Reservation Bill passed in 2023) अब तक लागू क्यों नहीं किया गया?

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu Assembly Elections 2026) के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर निशाना साधा है। कृष्णागिरी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल (Women’s Reservation Bill passed in 2023) अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? खरगे ने आगे कहा कि कांग्रेस महिलाओं, लोकतंत्र और समानता के पक्ष में खड़ी है, जबकि पीएम मोदी पर महिला विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाया। इस रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin) भी मौजूद रहे।

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यह उन नेताओं की धरती है, जिन्होंने भारत को गरिमा, तर्कसंगत सोच और समानता का अर्थ सिखाया। आज, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के नेतृत्व और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन के अंतर्गत, उन आदर्शों को न केवल याद किया जाता है, बल्कि उन्हें व्यवहार में भी लाया जा रहा है, उनकी रक्षा की जा रही है और उन्हें सुदृढ़ बनाया जा रहा है। हम वे लोग हैं जो हमेशा महिलाओं, न्याय, समानता और लोकतंत्र के लिए खड़े रहे हैं। मोदी ‘चातुर्वर्ण’ के पक्षधर हैं और महिलाओं के विरोधी हैं। तो, आप मोदी को चाहते हैं या हमें?

मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने  कहा कि परिसीमन बिल को सभी पार्टियों ने मिलकर हरा दिया, क्योंकि यह SC/STs और उन राज्यों के खिलाफ था जहाँ चुनाव चल रहे हैं। लेकिन मोदी दावा कर रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल हार गया। महिला आरक्षण बिल और नया परिसीमन बिल अलग-अलग हैं। हमने 2023 में महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पास किया था और मोदी ने खुद सभी पार्टियों को बधाई दी थी। 2023 में जो बिल पास हुआ था, उसे नोटिफाई नहीं किया गया था, और उसे 16 अप्रैल, 2026 की रात को नोटिफाई किया गया। इसका मतलब है कि वह बिल अस्तित्व में ही नहीं था, फिर भी वे संशोधन ले आए। BJP सबसे चालाक पार्टी है। वे महिलाओं का सम्मान नहीं करते।

तमिलनाडु पेरियार, अन्ना और कलाईनार की धरती है,ऐसे नेता जिन्होंने भारत को गरिमा, तर्कसंगत सोच और समानता का सही अर्थ सिखाया। और आज, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नेतृत्व में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन के तहत, उन आदर्शों को न केवल याद किया जा रहा है,बल्कि उन्हें अमल में लाया जा रहा है, उनकी रक्षा की जा रही है और उन्हें मज़बूत बनाया जा रहा है।

मुझे तमिलनाडु की जनता की समझदारी पर पूरा भरोसा है। आप हमेशा से धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़े रहे हैं। अब एक बार फिर उठ खड़े होने का समय आ गया है। बड़ी संख्या में बाहर निकलें। थिरु स्टालिन के हाथों को मज़बूत करें। धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन को मज़बूत करें।

तमिलनाडु विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एक मज़बूत दीवार खड़ी करें,न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे देश के लिए। 4 मई को आने वाले नतीजे पूरे भारत में यह संदेश दें—कि जनता ने नफ़रत को नकार दिया है और सद्भाव को चुना है। मिलकर, हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। मिलकर, हम संविधान की रक्षा करेंगे। मिलकर, हम एक मज़बूत और ज़्यादा समावेशी भारत का निर्माण करेंगे।

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