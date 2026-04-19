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पीएम मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं, जमकर किया प्रदर्शन, कांग्रेस नेता ने कहा देश की अखंडता पर हुआ हमला

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पास न होने के बाद रविवार को कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता अलका लांबा भी विरोध स्थल पर मौजूद थीं।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पास न होने के बाद रविवार को कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता अलका लांबा भी विरोध स्थल पर मौजूद थीं। यह प्रदर्शन पीएम मोदी के शनिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद हुआ। पीएम मोदी ने 131वें संविधान संशोधन बिल पर बात की थी, जिसका मकसद महिला आरक्षण लागू करना था। लेकिन यह बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने इससे जुड़े परिसीमन के ढांचे का समर्थन करने से इनकार कर दिया था।

पढ़ें :- महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, अलका लांबा, बोलीं-महिला विरोधी मोदी सरकार को झुकाएंगे, महिला आरक्षण कानून 543 सीटों पर लागू करवाएंगे

कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने पीएम मोदी से एक सवाल पूछते हुए कहा कि महिला आरक्षण का फायदा उठाकर और परिसीमन को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके देश की अखंडता पर हमला क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि आज के विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा मकसद यह पूछना है कि PM मोदी ने महिला आरक्षण पर पहले से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। 2023 में पास हुआ महिला आरक्षण बिल, परिसीमन और जनगणना के सहारे क्यों लटका हुआ है। इसे 2034 तक के लिए क्यों टाला जा रहा है। महिला आरक्षण का फायदा उठाकर और परिसीमन को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके देश की अखंडता और एकता पर हमला क्यों किया जा रहा है। पीएम PM मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन हास्यास्पद था। यह कांग्रेस के खिलाफ एक साजिश थी।

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी भाजपा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी का रवैया महिला-विरोधी इरादों को दिखाता है और इस मुद्दे पर महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने महिलाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, उससे उनके महिला-विरोधी इरादे साफ ज़ाहिर होते हैं। उनका असली मकसद महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन थोपना था। कांग्रेस पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठेगी, जब तक देश में महिला आरक्षण लागू नहीं हो जाता। विरोध प्रदर्शन के दौरान बोलते हुए, कांग्रेस सांसद जेबी मेथर ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी महिला सशक्तिकरण पर एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से पीएम मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। 2014 से 2026 तक कई साल बीत चुके हैं। भारत की महिलाओं के साथ धोखा हुआ है। यह सरकार महिला आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे महिलाओं के पक्ष में हैं। असल में वे महिलाओं के पक्ष में नहीं हैं। वे महिलाओं के खिलाफ हैं।

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