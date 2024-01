जावेद अख्तर ने मुनव्वर राना के जनाजे को दिया कंधा, बोले- शायरी और उर्दू का यह एक बड़ा नुकसान, मुझे है इसका बेहद अफसोस

Munawwar Rana Death: बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म लेखक व गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) सोमवार को लखनऊ पहुंचकर शायर मुनव्वर राणा (Munawwar Rana) के जनाजे को कंधा दिया है। उन्‍होंने कहा कि ‘शायरी और उर्दू का यह एक बड़ा नुकसान है। मुझे इसका बेहद अफसोस है। यह नस्ल एक-एक करके जा रही है और इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, उनकी कमी हमेशा खलेगी। उनकी शायरी प्रेरक है, उनके लिखने का अपना अंदाज था। अच्छी शायरी करना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है अपनी शायरी करना।

पीएम नरेंद्र मोदी ने मुनव्वर राना के न‍िधन पर शोक व्यक्त किया

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मुनव्वर राना (Munawwar Rana) के न‍िधन पर सोमवार को शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने उर्दू साहित्य और कविता में समृद्ध योगदान दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफार्म एक्स पर ल‍िखा, “श्री मुनव्वर राणा जी के निधन से दुख हुआ। उन्होंने उर्दू साहित्य और कविता में समृद्ध योगदान दिया। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। उनकी आत्मा को शांति मिले।

Pained by the passing away of Shri Munawwar Rana Ji. He made rich contributions to Urdu literature and poetry. Condolences to his family and admirers. May his soul rest in peace.

