ODI World Cup 2023 : भारत को लेकर जावेद मियांदाद ने उगला जहर, बोले- 'भाड़ में जाओ...हमें क्या फर्क पड़ता है' Video

नई दिल्ली। वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) का आयोजन भारत (India) में साल के आखिर में होना है, लेकिन क्या पाकिस्तान (Pakistan) खेलने के लिए भारत आएगा या नहीं? इस पर स्थिति साफ नहीं हो पायी। पीसीबी (PCB) ने यह फैसला पाकिस्तान सरकार (Government of Pakistan) पर छोड़ दिया है। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जावेद मियांदाद (Javed Miandad) ने भारत पर जहर उगला है।

वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत आकर खेलने के सवाल पर जावेद मियांदाद (Javed Miandad) ने कहा कि वह सबसे पहले मना कर देंगे और जब तक भारत (India) खेलने के लिए पाकिस्तान (Pakistan) नहीं आता, तब पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। पहले यही होता था कि एक साल भारत आता था, एक साल पाकिस्तान जाता था, लेकिन जिस तरीके से उनका व्यवहार है… भारत जब तक पाकिस्तान नहीं आता और नहीं खेलता, हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है।

"Pakistan's cricket is better than India's. India can go to hell if they do not want to come here. Pakistan should refuse to travel to India for the World Cup," Javed Miandad.

Miandad has criticised Narendra Modi as well. #CWC23 #AsiaCup2023 pic.twitter.com/Ulo23pPACn

— Farid Khan (@_FaridKhan) June 18, 2023