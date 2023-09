JawanMovie: शाहरुख के फैंस में फिल्म जवान का जबरदस्त क्रेज, पोस्टर को कराया दूध से स्नान

बॉलीवुड किंग खान शाहरुख को उनके फैंस का खूब प्यार मिल रहा है।एक्शन से भरपूर धमाकेदार रिलीज पर जवान के पोस्टर पर दूध से स्नान कराया गया। जवान फिल्म की खूब सराहना किया जा रहा है।

इसे देख शाहरुख बहुत खुश है। शाहरुख ने ट्टीट किया और कहा कि उन्हें अलग से समय निकालना होगा सभी फैन क्लब और जो लोग थिएटर्स फिल्म देखने गए उनका धन्यवाद किया।

#OneWordReview…#Jawan: MEGA-BLOCKBUSTER.

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️½

A hardcore masala entertainer that’s sure to stand tall in #SRK’s filmography… #Atlee presents #SRK in a massy character and he is 🔥🔥🔥… Move over #Pathaan, #Jawan is here to conquer hearts and #BO, both.… pic.twitter.com/4bwFrBAFYz

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 7, 2023