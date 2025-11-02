  1. हिन्दी समाचार
  3. JDU उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार, दुलार चंद यादव हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Anant Singh arrested: दुलार चंद यादव की हत्याकांड में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार देर रात पुलिस ने इस मामले में मोकामा से JDU उम्मीदवार और विवादास्पद पूर्व विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने देर रात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर गिरफ्तारी की जानकारी दी। वहीं, पुलिस अनंत सिंह और उनके करीबी को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। 

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- Video: दुलारचंद यादव का पोता बोला- सारा दोष सीधे मुझ पर मढ़ने की चल रही है तैयारी

अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा, “मोकामा में दो विरोधी गुटों के बीच हुई पथराव की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, के सिलसिले में अनंत सिंह समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं पटना के मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वे निडर होकर मतदान कर सकें और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पटना पुलिस जनता के साथ खड़ी है।”

एसएसपी ने बताया कि पथराव की घटना से जुड़े मामलों में कुल 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और हत्या के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जाँच जारी है। अनंत सिंह के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कि उनके प्रतिद्वंदी सूरजभान सिंह—जिनकी पत्नी वीणा देवी आरजेडी उम्मीदवार हैं—ने उन्हें बदनाम करने के लिए हत्या की है, एसएसपी ने कहा कि जांच जारी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मोकामा में जहाँ अनंत सिंह ठहरे थे, वहाँ भारी सुरक्षा तैनात की गई थी।

