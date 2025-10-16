JDU Candidates Final List: जेडीयू ने उम्मीदवारों की अंतिम और दूसरी लिस्ट की जारी, देखें- किनको मिला टिकट

JDU Candidates 2nd List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने उम्मीदवारों की दूसरी और अंतिम सूची जारी कर दी है। जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गयी है। इससे पहले पार्टी ने बुधवार को 57 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत जेडीयू 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यानी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है।
JDU Candidates 2nd List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने उम्मीदवारों की दूसरी और अंतिम सूची जारी कर दी है। जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गयी है। इससे पहले पार्टी ने बुधवार को 57 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत जेडीयू 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यानी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है।
जेडीयू ने अपनी जो दूसरी लिस्ट में 4 मुस्लिम चेहरों- अररिया ने जदयू ने शगुफ्ता अजीम, जोकीहाट से जनाब मंजर आलम, अमौर से सबा जफर और चैनपुर से जमा खान को टिकट दिया है। नवादा से विभा देवी, वाल्मीकिनगर से धीरेंद्र प्रताप सिंह, सुपौल से बिजेन्द्र प्रसाद यादव, गोपालपुर से बुलो मंडल, कहलगांव से शुभानंद मुकेश, करगहर से वशिष्ठ सिंह और काराकाट से महाबली सिंह को मैदान में उतारा गया है।
जहानाबाद जिले की कुर्था सीट से पप्पू कुमार वर्मा को टिकट दिया है। नबीनगर सीट से चेतन आनंद और बेलागंज सीट से मनोरमा देवी पर पार्टी ने भरोसा जताया है। धमदाहा से लेशी सिंह, अमौर से सबा जफर और रूपौली से कलाधर मंडल मैदान में हैं।
देखें जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट