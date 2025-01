Donald Trump के शपथ ग्रहण में जेफ बेजोज की मंगेतर लॉरेन ‘लेस ब्रालेट’ पहनकर पहुंची , यूजर्स बोले ‘Slut’

Lauren Sanchez trolled: US कैपिटल रोटुंडा में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति Donald Trump के शपथ ग्रहण के ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए कई बड़े उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया था। शपथ समारोह में Amazon के संस्थापक जेफ बेजोस (Jeff Bezos) भी अपनी मंगेतर लॉरेन सांचेज (Lauren Sanchez) के साथ शामिल हुए।

हालांकि, समारोह में कपल कि मौजूदगी से ज्यादा (Lauren Sanchez) पर लोगों की नजरें टिकी। बता दें कि लॉरेन ने इस खास मौके के लिए जिस ऑउटफिट को सेलेक्ट किया था, वो लोगों को पसंद नहीं आया और सोशल मीडिया पर लोगों ने इस ऑउटफिट चॉइस के लिए उनकी खूब आलोचना की।

कई वीडियो और तस्वीरें सुर्खियों में रहीं, जिनमें सोशल मीडिया यूजर्स ने समारोह में जेफ बेजोस (Jeff Bezos) की मंगेतर और पूर्व पत्रकार लॉरेन सांचेज (Lauren Sanchez) की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए।तस्वीरों और डिटेल्स के मुताबिक, सांचेज़ ने वाइट ब्लेज़र और ट्राउज़र पहना था। लेकिन, इस सिंपल और फॉर्मल ऑउटफिट के नीचे उन्होंने लेसी कोर्सेट कैरी किया था जो साफ़ नजर आ रहा था। लॉरेन के इस ऑउटफिट सिलेक्शन को इंटरनेट यूजर्स ने इस फॉर्मल समारोह के लिए अनुपयुक्त बताया।

यूजर्स रिएक्शन

एक ने लिखा, कि जेफ बेजोस (Jeff Bezos) की होने वाली पत्नी लॉरेन सांचेज (Lauren Sanchez) ने राजकीय समारोह के लिए बेहद अनुचित तरीके से कपड़े पहने हैं। किसी को उन्हें बताना चाहिए था कि उनकी सफ़ेद लेस वाली ब्रा का प्रदर्शन करना स्वीकार्य नहीं है।

एक अन्य ने पोस्ट किया, कि जब सच्चे देशभक्तों को सीट नहीं मिल पाई, तो Bezos की गर्लफ्रेंड Lauren Sanchez वहां क्या कर रही थीं? और किसी की पत्नियों को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी? हमेशा की तरह, उन्होंने एक Slut की तरह कपड़े पहने हुए हैं। घृणित और शर्मनाक।”

