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रांची में छात्रों का प्रदर्शन तेज, विधानसभा के पास लाठीचार्ज के बाद आंसू गैस छोड़ी गई

रांची में JPSC-JSSC परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में चल रहा छात्रों का प्रदर्शन सोमवार को और तेज हो गया। बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की ओर बढ़े और उसके आसपास पहुंचकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आंसू गैस छोड़े जाने के बाद कुछ समय के लिए छात्र पीछे हटे...

By Harsh 
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झारखंड विधानसभा घेराव।  रांची में JPSC-JSSC परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में चल रहा छात्रों का प्रदर्शन सोमवार को और तेज हो गया। बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की ओर बढ़े और उसके आसपास पहुंचकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आंसू गैस छोड़े जाने के बाद कुछ समय के लिए छात्र पीछे हटे, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा एकजुट होकर पुलिस के सामने विरोध करने लगे। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों की ओर से पुलिस की तरफ चप्पल और पानी की बोतलें फेंके जाने की भी बात सामने आई है।

पढ़ें :- रांची में JPSC-JSSC के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन उग्र, विधानसभा के पास पुलिस ने किया लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों ने वाटर कैनन पर डांस किया

इस पूरे घटनाक्रम पर छात्र नेता रवींद्र पासवान ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और कुछ असामाजिक तत्व प्रदर्शन का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पासवान ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान के लिए छात्र संगठन के स्वयंसेवक भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज और मौके पर बनाए गए वीडियो की जांच की जाएगी और प्रदर्शन को भटकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने छात्रों से अपील की कि अगर उन्हें भीड़ के बीच कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो इसकी जानकारी स्वयंसेवकों को दें।

पढ़ें :- Video- रांची में छात्र आंदोलन की कवरेज कर रहे पत्रकार अमन चोपड़ा को पुलिस ने हिरासत में लिया, BJP ने पर उठाए सवाल

छात्र नेता ने कहा कि आंदोलन को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने सरकार से छात्रों की मांगों पर जल्द फैसला लेने की अपील करते हुए कहा कि शाम तक प्रदर्शन में भीड़ और बढ़ सकती है।
वहीं विधानसभा की तरफ बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है। लाठीचार्ज और आंसू गैस के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और छात्र दोबारा जुटकर पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।

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