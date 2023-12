John Chambers’ prophecy : भारत विश्व स्तर पर नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर रहेगा – जॉन चैम्बर्स

John Chambers’ prophecy : यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष जॉन चैंबर्स ने भारत पर एक आशावादी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि भारत दुनिया की नंबर एक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि 2023 अमेरिका-भारत साझेदारी के लिए एक बड़ा साल रहा है। भारत अपने इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण में है और वे इस पर कब्ज़ा कर लेंगे, जिससे आने वाले वर्षों में विकास और अवसर पैदा होंगे।”

यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष ने कहा कि 2024 में, अमेरिका और भारत दुनिया में सबसे रणनीतिक साझेदारी बन जाएंगे, जो वैश्विक नवाचार और रोजगार सृजन को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे।

बता दें कि जॉन टी चैंबर्स ने साल 2024 के लिए कई भविष्यवाणी की हैं. चैंबर्स ने भविष्यवाणी की कि 2024 में, AI अब तक का सबसे बुनियादी तकनीकी परिवर्तन होगा, जो इंटरनेट और क्लाउड के संयुक्त परिवर्तन से भी बड़ा होगा।

उन्होंने कहा, “एआई पूरी तरह से मुख्यधारा में आ जाएगा। मैंने पहले कहा था कि यह 2022 में वापस आ रहा है, और हमने निश्चित रूप से 2023 में इसकी शुरुआत देखी है, लेकिन 2024 इसे और भी आगे ले जाएगा – जो डिजिटल युग से एआई युग में बदलाव को मजबूत करेगा।”

My top predictions for 2024, which revolve around AI, cyber, India & the economy. I think next year will be better than most expect – but the current geopolitical climate is a real wildcard. Check out my LinkedIn post where I expand on my thinking: https://t.co/EG8Nr7jEUU pic.twitter.com/M6Neyj9dsN

— John T. Chambers (@JohnTChambers) December 14, 2023