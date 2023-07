How Harmful is Kajal Applied to Children: बुरी नजर से बचाने के लिए बच्चों को लगाए जाने वाला काजल है कितना नुकसानदायक

How Harmful is Kajal Applied to Children: बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए आंखों में मोटा मोटा काजल लगा दिया जाता है। पर क्या आप जानती है बच्चों को काजल लगाना चाहिए या नहीं। काजल बनाने के लिए इसमें लीड का अधिक मात्रा में यूज किया जाता है।

ब्लड में लीड का लेवल बढ़ जाता है तो कोमा में जाने का खतरा

लीड शिशुओं की सेहत पर बुरा असर डालता है।ये बच्चों की कीडनी, बोन मैरो, ब्रेन सहित शरीर के कई अंगों पर बुरा प्रभाव डालता है। आपको यह जान कर हैरानी होगी कि अगर ब्लड में लीड का लेवल बढ़ जाता है तो कोमा में जाने का खतरा हो सकता है।

बच्चों को खुजली या फिर एलर्जी हो सकती है

बच्चे छोटे होते है उनके शरीर का विकास हो रहा होता है इसलिए बच्चों को लीड के संपर्क में लाने से मांओं को बचना चाहिए। नवजात बच्चों को काजल लगाने से आंखों से पानी निकल सकता है। बच्चों को खुजली या फिर एलर्जी हो सकती है।

बच्चों की आंखों के लिए नुकसानदाक हो सकते है

बाजार में मिलने वाले काजल का इस्तेमाल बच्चों की आंखों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाजार में मिलने वाले काजल में कई तरह के केमिकल बड़े होते है जो बच्चों की आंखों के लिए नुकसानदाक हो सकते है।

कुछ लोग घर के बने काजल का इस्तेमाल करते है। ध्यान रहे काजल चाहे घर का बना हुआ हो या फिर बाजार का बच्चों की आंखों की सेहत बिगाड़ सकता है। नवजात बच्चों की आंखों में काजल लगाने से उन्हें इन्फेक्शन, दर्द ,जलन या खुजली जैसी कई समस्या हो सकती है।