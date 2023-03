Kangana Ranaut का पंजाब के आतंकी हमले पर फूटा गुस्सा, कहा-मैंने खालिस्तान के खिलाफ...

मुंबई : एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) काम से ज्यादा अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में एक बार फिर उन्होंने पंजाब के आतंक पर गुस्सा निकाला है और खालिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती दिखी हैं।

आपको बता दें, इसे लेकर किया गया कंगना (Kangana Ranaut) का इंस्टा पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। कंगना रनौत (Kangana Ranaut)ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा, ‘जब तीन साल पहले मैंने खालिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की थी तो मेरे सभी ब्रांड्स ने मुझसे मुंह फेर लिया। लाखों लोगों ने मुझे अनफॉलो किया।

डिजाइनर्स ने मेरे साथ पिक्चर्स डिलीट कर दीं और मुझे पूरी तरह से बैन कर दिया। मैं सोचती हूं कि आज पंजाब के आतंक को देख के उनको शर्मिंदगी होती है? क्या उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया? या खून पीने की प्यास थी, किसका पीया, क्यों पीया यह अप्रासंगिक है?’

Whatever is happening in Punjab I predicted two years ago,many cases were filed on me, arrest warrant was issued against me, my car was attacked in Punjab, lekin wahi hua na jo maine kaha tha,now is the time non- Khalistani Sikhs need to make there position and intension clear 👍

कंगना ने आगे लिखा, ‘अगर थोड़ी भी इंसानियत है तो शर्मिंदगी जरूर होगी, लेकिन अगर राक्षस हैं तो फिर उनका तो काम ही धर्म का नाश और अधर्म की जीत है। फिर कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। सोचो और खुद से पूछो।’

6 summons, one arrest warrant, ban on my movies in Punjab, physical attack on my car, the price a nationalist pays to keep the nation together. Khalistanis are declared terrorists by GOI if you believe in the constitution, you mustn’t have any doubt about your position on this 🇮🇳 https://t.co/Gz8M4NOziY

