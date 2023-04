पैपराजी के सामने Karan ने किया Tejashwi को Kiss, दोनों की केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर मचाई गदर

मुंबई: टीवी के फेमस स्टार कपल्स करण कुंद्रा (Karan Kundrra) और तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) की जोड़ी को फैंस बेहद पसंद करते है. शो समाप्त होने के बाद दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया. अब अकसर इन्हें साथ स्पॉट किया जाता है. आपको बता दें, 7 अप्रैल को करण-तेजस्वी को एक अवॉर्ड शो (Award Show) में देखा गया.

कपल ने पैपराजी के सामने खूब पोज दिए. वही इस के चलते करण कुंद्रा (Karan Kundrra) को अपनी गर्लफ्रेंड तेजस्वी पर इतना प्यार आया कि उन्होंने पैपराजी के सामने उन्हें Kiss करके प्यार लुटाया। इवेंट के लिए तेजस्वी ने ब्लैक एंड व्हाइट कलर का गाउन पहना था।

वहीं करण ब्लैक शर्ट और पैंट में पहुंचे थे। दोनों की केमिस्ट्री देखकर प्रशंसकों का दिल गदगद हो गया। एक शख्स ने कमेंट करते हुए कहा, कितनी प्यारी जोड़ी है।

#tejran has the perfect goodnight kiss as the event almost is about to end. #tejasswiprakash #karankundrra give us the best content ❤️🥰 pic.twitter.com/Llxo9C3V5f

