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ऑनलाइन सट्टे की लत से कर्ज में डूबे युवक ने, लूट के बाद महिला को कुएं में फेंका, 21 घंटे तक मौत से लड़ती रही ​पीड़िता

तेलंगाना के करीमनगर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी में करीब 4 लाख रुपये गंवाने के बाद कर्ज में डूबे एक युवक ने 55 वर्षीय महिला को लूटने के बाद उसकी हत्या की कोशिश की। आरोपी ने महिला को सुनसान इलाके में ले जाकर उसके गहने और नकदी लूट ली और पहचान छिपाने के लिए...

By Harsh Gautam 
Updated Date

करीमनगर: तेलंगाना के करीमनगर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी में करीब 4 लाख रुपये गंवाने के बाद कर्ज में डूबे एक युवक ने 55 वर्षीय महिला को लूटने के बाद उसकी हत्या की कोशिश की। आरोपी ने महिला को सुनसान इलाके में ले जाकर उसके गहने और नकदी लूट ली और पहचान छिपाने के लिए उसे गहरे कुएं में धकेल दिया। हालांकि, महिला ने हिम्मत नहीं हारी और करीब 21 घंटे तक मौत से संघर्ष करने के बाद जिंदा बच गई।

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पुलिस के अनुसार पीड़िता तंगराला लक्ष्मी दिहाड़ी मजदूर हैं। 1 जुलाई को वह काम पर जाने के बाद घर नहीं लौटीं, जिसके बाद उनके बेटे ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शुरुआत में पुलिस ने इसे सामान्य गुमशुदगी का मामला माना, लेकिन अगले दिन सुबह ग्रामीणों ने गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक कृषि कुएं से लक्ष्मी को जिंदा बाहर निकाला, जिसके बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया। जांच में सामने आया कि 21 वर्षीय धम्मा दिनेश रेड्डी ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी में लाखों रुपये हारने के बाद भारी कर्ज में डूब गया था। उसने लक्ष्मी को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ बुलाया। आरोपी पहले उसे एक स्थान पर ले गया, लेकिन वहां लोगों की आवाजाही अधिक होने के कारण वह उसे एक सुनसान इलाके में ले गया।

वहां पहुंचने के बाद आरोपी ने महिला से करीब 5 ग्राम सोने के आभूषण, 20 ग्राम चांदी की पायल और नकदी लूट ली। इसके बाद उसे डर था कि महिला जिंदा रही तो उसकी पहचान कर लेगी, इसलिए उसने उसे कुएं में धकेल दिया। हालांकि लक्ष्मी तैरना जानती थीं। कुएं में गिरने के बाद उन्होंने पहले एक रस्सी और बाद में मोटर पाइपलाइन से जुड़े केबल का सहारा लेकर खुद को बचाए रखा। वह करीब 20 से 21 घंटे तक कुएं के अंदर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रहीं। अगले दिन ग्रामीणों ने रस्सी और ट्रैक्टर की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला।

मामले की जांच के लिए पुलिस ने विशेष टीम गठित की। रैपिडो बुकिंग रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि उसने लूटे गए सोने के गहने एक ज्वेलर को बेच दिए थे। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने के आरोप में ज्वेलर को भी गिरफ्तार कर लिया है।

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