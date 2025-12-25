Karnataka Accident: कंटेनर लॉरी से टक्कर के बाद स्लीपर बस में लगी आग, जलकर कम से कम 9 लोगों की मौत, कई की हालत नाजुक

Karnataka Accident: कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां हिरियूर तालुक में गोरलाथू गांव के पास नेशनल हाईवे 48 पर कंटेनर लॉरी और स्लीपर बस की भीषण टक्कर हो गयी। इस टक्कर के बाद बस में आग लग गयी। हादसे में जलकर कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर है। जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

हादसे को लेकर IGP रविकांत गौड़ा ने बताया, “सामने से आ रहे लॉरी ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाई और दूसरी लेन में घुस गया, जिससे टक्कर हो गई। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, बस के आठ यात्रियों और लॉरी ड्राइवर की मौत हो गई है। एक कंटेनर लॉरी पीछे से आ रही एक स्कूल बस से भी टकरा गई, लेकिन स्कूल बस में सवार यात्री बाल-बाल बच गए। घायलों को तुमकुर और हिरियूर के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।”

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “चित्रदुर्ग के पास एक लॉरी और बस के बीच हुए भयानक हादसे में कई यात्रियों के जिंदा जलने की दुखद खबर सुनकर दिल कांप गया है। यह दिल तोड़ने वाला है कि क्रिसमस की छुट्टियों में अपने गांवों की ओर जा रहे लोगों का सफर इतने दुखद अंत के साथ खत्म हुआ। हादसे के कारण का पता लगाने के लिए पूरी जांच की जानी चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले। मैं भी उन परिवारों के दुख में शामिल हूं जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया।”