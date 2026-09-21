  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. ‘करूर वैश्य बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें’, EMI पर पड़ सकता है असर, 22 सितंबर से महंगा होगा लोन

‘करूर वैश्य बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें’, EMI पर पड़ सकता है असर, 22 सितंबर से महंगा होगा लोन

यदि आपका लोन करूर वैश्य बैंक (KVB) से चल रहा है, तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। इस बैंक ने अपने प्रमुख लेंडिंग दरों में बढ़ोतरी की है। यह नई दरें 22 सितंबर 2026 से लागू होंगी। बैंक ने सभी प्रमुख MCLR टेन्योर में पांच बेसिस पॉइंट यानी 0.05 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

By Sushil Sah 
Updated Date

नई दिल्ली। यदि आपका लोन करूर वैश्य बैंक (Karur Vysya Bank) से चल रहा है, तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। इस बैंक ने अपने प्रमुख लेंडिंग दरों में बढ़ोतरी की है। यह नई दरें 22 सितंबर 2026 से लागू होंगी। बैंक ने सभी प्रमुख MCLR टेन्योर में पांच बेसिस पॉइंट यानी 0.05 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

पढ़ें :- जन-धन योजना में बीमा क्लेम खारिज करना इंडियन बैंक को पड़ा भारी, देना पड़ा ₹3 लाख 20 हजार का जुर्माना

बैंक के इस फैसले के बाद ओवरनाइट और एक महीने का MCLR 9 प्रतिशत से बढ़कर 9.05 प्रतिशत हो गया है। वहीं तीन महीने का MCLR 9.15 प्रतिशत से बढ़कर 9.20 प्रतिशत, 6 महीने का MCLR 9.30 प्रतिशत से बढ़कर 9.35 प्रतिशत और एक साल का MCLR 9.40 प्रतिशत से बढ़कर 9.45 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा बैंक ने बेस रेट में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। यह 11 प्रतिशत से बढ़कर 11.20 प्रतिशत हो गया है। वहीं BPLR भी 16 प्रतिशत से बढ़कर 16.20 प्रतिशत कर दिया गया है। बता दें कि ये बदलाव भी 22 सितंबर से प्रभावी होंगे।

आपकी EMI पर क्या असर पड़ेगा?

यदि आपका लोन संबंधित बेंचमार्क से जुड़ा है और उसकी रीसेट डेट इस बदलाव के बाद आती है, तो ब्याज दर बढ़ने के कारण आपकी EMI बढ़ सकती है या लोन की समय सीमा भी बढ़ सकती है। हालांकि, इसका असर हर ग्राहक पर उसके लोन के प्रकार, बकाया राशि, ब्याज दर और रीसेट शर्तों पर निर्भर करेगा। यानी 22 सितंबर से करूर वैश्य बैंक के कुछ कर्जदारों के लिए लोन महंगा हो सकता है। इसलिए अगर आपका होम लोन, पर्सनल लोन या अन्य कर्ज करूर वैश्य बैंक के संबंधित बेंचमार्क से जुड़ा है, तो बैंक से अपनी नई ब्याज दर और संशोधित EMI की जानकारी जरूर प्राप्त करें।

पढ़ें :- UPI पर बड़ा बदलाव, ₹2,000 से ऊपर पेमेंट पर 0.4% MDR, जानिए किस पर लगेगा चार्ज
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रोहिणी जेल के वार्ड-3 में तंबाकू के लिए कैदी को मार डाला, वारदात में इस गैंग का जुड़ा नाम

रोहिणी जेल के वार्ड-3 में तंबाकू के लिए कैदी को मार डाला,...

IIT बॉम्बे केस के बाद चर्चा में प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला, गौर करिए उनके करियर और उपलब्धियों की लंबी लिस्ट पर

IIT बॉम्बे केस के बाद चर्चा में प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला, गौर करिए...

IIT बॉम्बे के डायरेक्टर ने नहीं दिया इस्तीफा, जानें किस बयान के लिए माफी मांगी?

IIT बॉम्बे के डायरेक्टर ने नहीं दिया इस्तीफा, जानें किस बयान के...

दिल्ली: पेन-कॉपी खरीदने गई 10 साल की बच्ची के हाथ-पैर बांध, 56 वर्षीय हैवान ने किया दुष्कर्म, आरोपी ​गिरफ्तार

दिल्ली: पेन-कॉपी खरीदने गई 10 साल की बच्ची के हाथ-पैर बांध, 56...

Cyclone Arnab : बड़े विनाश के साथ मॉनसून की हो सकती है वापसी, साल का पहला चक्रवाती तूफान अर्नब 3 राज्यों में मचा सकता है भारी तबाही

Cyclone Arnab : बड़े विनाश के साथ मॉनसून की हो सकती है...

VIDEO : जमुई में सड़क पर नाबालिग लड़की से 20 मिनट तक हैवानों ने की अश्लील हरकत, छात्रा, बोली- प्लीज भैया छोड़ दीजिए, रोकने के बजाय वीडियो बनाते रहे लोग

VIDEO : जमुई में सड़क पर नाबालिग लड़की से 20 मिनट तक...