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Asian Games : भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार दूसरी धमाकेदार जीत, इंडोनेशिया को 17–1 से रौंदा

India vs Indonesia : एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने पूल B के अपने दूसरे मैच में इंडोनेशिया को 17-1 से हराकर अपना दबदबा बनाए रखा है। इस जीत में दीपिका सहरावत और रुतुजा पिसाल सबसे शानदार खिलाड़ी रहीं। इस पहले टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 के बड़े अंतर से हराया था।

By Abhimanyu 
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India vs Indonesia : एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने पूल B के अपने दूसरे मैच में इंडोनेशिया को 17-1 से हराकर अपना दबदबा बनाए रखा है। इस जीत में दीपिका सहरावत और रुतुजा पिसाल सबसे शानदार खिलाड़ी रहीं। इस पहले टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 के बड़े अंतर से हराया था।

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भारत की 19-0 की जीत में उज़्बेकिस्तान के खिलाफ़ रिकॉर्ड तोड़ आठ गोल करने के बाद, इस मैच में भी दीपिका का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने रुतुजा के साथ मिलकर तीन और गोल किए; वहीं गोल करने वालों में सुनीलिता टोप्पो, कप्तान सलीमा टेटे और साक्षी राणा जैसे अन्य बड़े नाम भी शामिल थे। इंडोनेशिया के खिलाफ़ दीपिका ने आठवें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर शानदार ड्रैग-फ्लिक के साथ गोल का सिलसिला शुरू किया। अगले सात मिनटों में भारत ने गोलों की बारिश कर दी।

सुनेलिता टोप्पो (11वें मिनट), लालरेम्सियामी (13वें मिनट में पेनल्टी से गोल) और रुतुजा पिसल (15वें मिनट) ने पहले क्वार्टर के आखिर तक स्कोर 4-0 कर दिया। लालरेम्सियामी का गोल तब हुआ जब नवनीत के पेनल्टी कॉर्नर शॉट को गोलकीपर ने रोक दिया, लेकिन लालरेम्सियामी ने रिबाउंड पर गोल कर दिया। रुतुजा का पहला गोल भी पास से रिबाउंड पर हुआ; दीपिका के शॉट को गोलकीपर ने रोक दिया था।

दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में गोलकीपर द्वारा रोके गए एक लंबे, निचले पास को भारतीय फॉरवर्ड्स ने पकड़ लिया और लालरेम्सियामी ने गेंद लेकर रिवर्स हिट से 16वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया। 20वें मिनट में नेहा गेंद लेकर सर्कल में आईं और रुतुजा को पास दिया, जिन्होंने बिना किसी गलती के शॉट मारकर स्कोर 6-0 कर दिया। साक्षी राणा ने 25वें मिनट में अपना नाम स्कोरिंग शीट में दर्ज कराया और दीपिका (28वें मिनट) व सुनेलिता (30वें मिनट) ने दो सफल पेनल्टी कॉर्नर गोल किए।

हाफ-टाइम तक स्कोर 9-0 था और भारत का इंडोनेशिया पर पूरी तरह दबदबा था। जिसके बाद इनेस अदियिता ने 32वें मिनट में गोल करके इंडोनेशिया का खाता खोला। फिर भारत ने गोल की बारिश दोबारा शुरू कर दी। कप्तान सलीमा टेटे (34वें मिनट), नवनीत (35वें मिनट), इशिका (36वें मिनट), रुतुजा (39वें मिनट) और दीपिका (40वें मिनट) ने गोल करके स्कोर 14-1 कर दिया। नवनीत (56वें ​​और 57वें मिनट) और साक्षी राणा (57वें मिनट) ने भारत के लिए और गोल किए।

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बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में अपने पहले ही मैच में उज़्बेकिस्तान को 19-0 के बड़े अंतर से हराया था। फॉरवर्ड दीपिका इस मैच की स्टार रहीं; उन्होंने आठ गोल किए, जिनमें से पांच पेनल्टी कॉर्नर से आए। वहीं, इशिका ने भी हैट्रिक लगाई और भारत ने एकतरफा खेल दिखाया। दीपिका ने एशियाई खेलों के किसी एक मैच में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया। अब टीम अपना अगला मुकाबला 23 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी।

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