Asian Games Day 4 : भारत ने शूटिंग में अब तक जीते छह मेडल, हिमांशु ने सिल्वर और रुद्राक्ष ने ब्रॉन्ज़ किया अपने नाम

Asian Games Update : आज एशियन गेम्स 2026 का चौथा दिन है और सोमवार को पुरुषों की 10m एयर राइफल इवेंट में भारत के लिए दो व्यक्तिगत मेडल आए। युवा शूटर हिमांशु ढिल्लों ने आखिर में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता, जबकि पूर्व वर्ल्ड चैंपियन रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया।

एशियन गेम्स के चौथे दिन ये दो व्यक्तिगत मेडल भारत के पुरुषों की 10m एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने के ठीक एक घंटे बाद मिले। रुद्राक्ष, ढिल्लों और पार्थ माने ने मिलकर टीम के तौर पर 1890.1 का स्कोर बनाया और चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। शूटिंग के दूसरे दिन भारत द्वारा जीते गए इन तीन मेडलों के साथ इस खेल में देश के कुल मेडलों की संख्या पांच हो गई है। भारतीय शूटर्स ने रविवार को महिलाओं की 10m एयर राइफल में दो सिल्वर मेडल के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी।

इस बड़े कॉन्टिनेंटल इवेंट में भारत के कुल मेडलों की संख्या अब छह हो गई है, जिसमें महिलाओं के ट्रेडिशनल 60kg मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इवेंट में सुचिका तारियाल द्वारा जीता गया ब्रॉन्ज़ मेडल भी शामिल है।