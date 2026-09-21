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Cyclone Arnab : बड़े विनाश के साथ मॉनसून की हो सकती है वापसी, साल का पहला चक्रवाती तूफान अर्नब 3 राज्यों में मचा सकता है भारी तबाही

मॉनसून की वापसी बड़े विनाश के साथ हो सकती है। खबर है कि उत्तरी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो सोमवार को और मजबूत हो सकता है। हालांकि, यह चक्रवाती तूफान अर्नब में तब्दील होगा या नहीं, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। मॉनसून की वापसी बड़े विनाश के साथ हो सकती है। खबर है कि उत्तरी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो सोमवार को और मजबूत हो सकता है। हालांकि, यह चक्रवाती तूफान अर्नब में तब्दील होगा या नहीं, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि इसका असर पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की तरफ से आधिकारिक अलर्ट घोषित किया जाना बाकी है। अगर ऐसा होता है, तो अर्नब साल का पहला चक्रवाती तूफान होगा।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मौसम जानकारों ने दावा किया है कि दबाव का क्षेत्र अभी उत्तरी अंडमान सागर और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी दिशा पश्चिम और उत्तर पश्चिम है। संभावनाएं जताई जा रहीं हैं कि यह सोमवार को पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। साथ ही बुधवार सुबह यह पश्चिम-उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ सकता है और बंगाल की खाड़ी के मध्य और उत्तरी क्षेत्र में पहुंच सकता है।

कहां होगा असर?

संघवाद प्रतिदिन ने अलीपुर मौसम विभाग दफ्तर के हवाले लिखा कि पश्चिम बंगाल पर चक्रवात अर्नब का असर हो सकता है। साथ ही इसका असर शुक्रवार तक रहने के आसार हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दबाव का क्षेत्र उत्तर आंध्र प्रदेश के तट और दक्षिण ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बंगाल में सोमवार को कम बारिश हो सकती है, लेकिन मंगलवार को इसमें इजाफा दर्ज किया जा सकता है।

होगी भयंकर बारिश

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अनुमान लगाया जा रहा है कि मंगलवार से तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है और बुधवार से शुक्रवार तक भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज और तेज हवा भी चल सकती है, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच ने के आसार हैं। माना जा रहा है कि इनका असर दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर में होगा। वहीं, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी और पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम वर्धमान, बीरभूम, मुर्शीदाबाद, पुरुलिया और झारग्राम में तेज बारिश के आसार हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को उत्तर बंगाल में कम बारिश के आसार हैं। मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार औऱ गुरुवार को जलपाईगुड़ी और दार्जीलिंग में तेज बारिश हो सकती है। शुक्रवार को जलपाईगुड़ी में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावनाएं हैं। शनिवार को लिए दार्जीलिंग, कलिमपोंग, जलपाईगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

चक्रवात अर्नब का जानें कितना होगा असर?

मौसम जानकार अब तक यह पता नहीं लगा सके हैं कि अगर चक्रवात अर्नब में दबाव बदलता है, तो इसका असर कितना भारी हो सकता है। स्कायमेट की 18 सितंबर की रिपोर्ट में बताया गया था कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल संभावित चक्रवात के दायरे में आ सकते हैं। साथ ही यह भी कहा गया था कि तय नहीं है कि इन राज्यों पर इसका व्यापक असर होगा की।

लौटने लगा मॉनसून

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इधर, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से यह लौटने लगा है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, 25 से 28 सितंबर के बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश के आसार है। विदर्भ और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश होने की उम्मीद है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है। खास बात है कि तय समय से देरी से एंट्री करने वाले मॉनसून ने वापसी में भी देरी की है और 17 के बजाए 19 सितंबर को वापसी की प्रक्रिया शुरू मानी जा रही है।

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