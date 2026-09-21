बिहार सरकार जवाब दे शाम 7 बजे कोई लड़की राज्य की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं है...जमुई की घटना पर बोले राहुल गांधी

नई दिल्ली। बिहार के जमुई में युवती के साथ हुए अभद्र व्यवहार की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही, आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस वीडियो पर सवाल उठाते हुए​ बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि, बिहार सरकार जवाब दे कि शाम 7 बजे कोई लड़की राज्य की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं है?

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बिहार के जमुई का एक वीडियो बहुत बेचैन करने वाला है। 10वीं क्लास के एक छात्र और छात्रा को रास्ते में जबरदस्ती रोक लिया गया। उन्हें प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया और छात्रा के साथ उत्पीड़न किया गया। बच्ची हाथ जोड़कर उसे जाने देने की विनती करती रही, मगर गुंडे उसे गलत तरीके से छूते और खींचतान करते रहे।

इन लोगों को ऐसी बदतमीज़ी करने का हक किसने दिया? यह “संस्कृति” नहीं है, यह patriarchy है: ये सोच कि किसी भी पुरुष का किसी लड़की के शरीर, उसके आने-जाने और उसकी पसंद-नापसंद पर नियंत्रण है। जब नियंत्रण को ही संस्कृति मान कर ‘अंधभक्त’ ऐसी सोच को सामान्य ठहराते हैं, तो भीड़ को लगने लगता है कि वही कानून है।

राहुल गांधी ने आगे लिखा, उस वीडियो में दिख रहे हर व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए और उन अपराधियों पर POCSO के तहत मुकदमा चलाकर उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। और अगर ये घटना 19 सितंबर की है तो गुनहगार अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं हैं? और बिहार सरकार जवाब दे कि शाम 7 बजे कोई लड़की राज्य की सड़कों पर सुरक्षित क्यों नहीं है?