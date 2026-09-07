Bye Election : एक लोकसभा और छह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 6 अक्तूबर को, मतगणना 9 को, जानें कौन सी सीटें हैं शामिल?

नई दिल्ली। चुनाव आयोग (Election Commission) ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) , पुडुचेरी (Puducherry) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) की पांच विधानसभा सीटों तथा असम की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सभी सीटों पर छह अक्तूबर को मतदान होगा, जबकि नौ अक्तूबर को मतगणना की जाएगी।

उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग (Election Commission) की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, तमिलनाडु (Tamil Nadu) , पुडुचेरी (Puducherry) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) की पांच विधानसभा सीटों तथा असम की एक संसदीय सीट के लिए उपचुनाव कराया जाएगा।