  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. केरल के मुख्यमंत्री को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को दिया करारा जवाब, बोले- हमारे राज्य के मामले में न दें दखल

केरल के मुख्यमंत्री को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को दिया करारा जवाब, बोले- हमारे राज्य के मामले में न दें दखल

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Karnataka Deputy Chief Minister DK Shivakumar) ने शनिवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan) को उत्तरी बंगलूरू (North Bengaluru) में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान में हस्तक्षेप न करने की सलाह दी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Karnataka Deputy Chief Minister DK Shivakumar) ने शनिवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan) को उत्तरी बंगलूरू (North Bengaluru) में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान में हस्तक्षेप न करने की सलाह दी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan) ने शुक्रवार को कर्नाटक की राजधानी में मुस्लिम आवासीय क्षेत्रों को कथित तौर पर ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए इस कार्रवाई को चौंकाने वाला और पीड़ादायक बताया।

पढ़ें :- School Closed : यूपी के इस जिले में आठवीं तक के स्कूलों में 30 दिसंबर तक छुट्टी, आदेश जारी

सीपीआई और केरल सीएम की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह इलाका कब्ज़ा की गई कचरा फेंकने की जगह थी, लेकिन लैंड माफिया इसे झुग्गी बस्ती में बदलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने लोगों को नई जगहों पर शिफ्ट होने का समय दिया था। हम बुलडोज़र चलाने में विश्वास नहीं करते। पिनाराई विजयन पर तंज कसते हुए शिवकुमार ने ज़ोर देकर कहा कि नेताओं को ज़मीनी हकीकत जाने बिना टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के सीनियर नेता ने यह भी कहा कि पिनाराई विजयन जैसे सीनियर नेताओं को बेंगलुरु की समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए। हम अपने शहर को अच्छी तरह जानते हैं और हम ऐसी झुग्गियों को बढ़ावा नहीं देना चाहते जो लैंड माफिया की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देती हैं।

बेंगलुरु में 400 से ज़्यादा घरों को गिराने के बाद कर्नाटक सरकार विवादों में घिर गई है। जिससे सैकड़ों लोग, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बेघर हो गए हैं। इस हफ़्ते की शुरुआत में हुई इस बड़े पैमाने पर बेदखली की कार्रवाई ने सत्ताधारी कांग्रेस और केरल लेफ्ट फ्रंट यूनिट के बीच ज़बरदस्त जुबानी जंग छेड़ दी है।

जानकारी के अनुसार 22 दिसंबर को सुबह 4 बजे कोगिलु गांव में फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में तोड़फोड़ की गई। जिससे करीब 400 परिवार बेघर हो गए। यह कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई, जब शहर में साल की सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है। बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड (BSWML) द्वारा चलाए गए इस अभियान में 4 JCB और 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे।

पढ़ें :- VIDEO : दिग्विजय सिंह, बोले-मैं आरएसएस-पीएम मोदी का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा', मैंने सिर्फ संगठन की तारीफ
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO : दिग्विजय सिंह, बोले-मैं आरएसएस-पीएम मोदी का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा', मैंने सिर्फ संगठन की तारीफ

VIDEO : दिग्विजय सिंह, बोले-मैं आरएसएस-पीएम मोदी का घोर विरोधी था, हूं...

केरल के मुख्यमंत्री को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को दिया करारा जवाब, बोले- हमारे राज्य के मामले में न दें दखल

केरल के मुख्यमंत्री को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को दिया...

यूपी SIR प्रक्रिया में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे, फाइनल ड्राफ्ट 31 दिसंबर को होगा जारी

यूपी SIR प्रक्रिया में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे, फाइनल ड्राफ्ट...

VIDEO-बलात्कारी दोबारा दुष्कर्म करने पीड़िता के घर पहुंचा, जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव से पूछा आप सरकार चला रहे हैं या सर्कस?

VIDEO-बलात्कारी दोबारा दुष्कर्म करने पीड़िता के घर पहुंचा, जीतू पटवारी ने सीएम...

CWC बैठक से पहले दिग्विजय सिंह ने मोदी-आडवाणी की पुरानी तस्वीर शेयर कर BJP-RSS की तारीफ, बताया यह है संगठन की शक्ति...

CWC बैठक से पहले दिग्विजय सिंह ने मोदी-आडवाणी की पुरानी तस्वीर शेयर...

Unnao Rape Case : कुलदीप सेंगर के बचाव में उतरे बृजभूषण शरण सिंह, बोले- उनके खिलाफ रची गई बड़ी साजिश, वह निर्दोष

Unnao Rape Case : कुलदीप सेंगर के बचाव में उतरे बृजभूषण शरण...