Chandigarh News : हैंड ग्रेनेड हमले में खालिस्तानी आतंकी संगठनों का हाथ, NIA-IB करेंगी जांच , ऑटो चालक का बड़ा खुलासा

चंडीगढ़। चंडीगढ़ के सेक्टर-10 स्थित 575 निवासी रिटायर्ड प्रिंसिपल की कोठी पर बुधवार शाम हुए हैंड ग्रेनेड मामले में खालिस्तानी आतंकी संगठनों (Khalistani Terrorist Organizations) का हाथ है। जांच एजेंसियों की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है। इसके बाद देर रात मामले की जांच एनआईए (NIA) और आईबी (IB) को साैंप दी गई। रात को करीब साढ़े 11 बजे चंडीगढ़ पुलिस (Chandigarh Police) ने दोनों आरोपियों पर 2-2 लाख रुपये का इनाम घोषित कर एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया। सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा। पुलिस टीमें हमलावरों को पकड़ने के लिए पंजाब, हरियाणा समेत आसपास के राज्यों में छापे मार रही हैं।

धवार शाम करीब साढ़े 5 बजे ऑटो में आए अज्ञात तीन बदमाशों ने सेक्टर-10 स्थित 575 पर हैंड ग्रेनेड बम से हमला कर दिया। उस समय कोठी मालिक दंपति घर के लॉन में ही बैठा था। धमाका होते ही उन्होंने अंदर घुसकर अपनी जान बचाई। धमाका इतनी जोर से हुआ कि पूरी कोठी के शीशे चटक गए और करीब आधा किलोमीटर दूर तक ब्लॉस्ट की आवाज हुई। जांच एजेंसियों की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हमला खालीस्तानी आतंकी संगठनों के कहने पर हुआ है, क्योंकि इस कोठी में कुछ समय पहले तक पंजाब पुलिस के रिटायर्ड आईपीएस एसएसपी जसकीरत सिंह चहल अपने परिवार सहित रहते थे।

आस्ट्रेलिया में सेटल हैं दंपती के बच्चे

जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी से रिटायर प्रिंसिपल गोपेश मल्होत्रा इस कोठी में ग्राउंड फ्लोर पर अपनी बुजुर्ग पत्नी के साथ रहते थे। उनका बेटा व बेटी लंबे समय से आस्ट्रेलिया में सेटल है। दंपति भी उनके पास आता-जाता रहता है। इसी कोठी में कुछ समय पहले तक पंजाब पुलिस (Punjab Police) के जालंधर से एसएसपी के पद से रिटायर जसकीरत सिंह (Jaskirat Singh retired from the post of SSP from Jalandhar) अपने परिवार के साथ किराए पर पहले फ्लोर पर रहते थे। कोविड के दौरान उनके अधिवक्ता बेटे की मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने इस किराए की कोठी को खाली कर दिया था और वह मौजूदा समय में सेक्टर-10 में ही रहते है।

कई एंगल पर हो रहा काम

सूत्रों के मुताबिक अज्ञात बदमाशों द्वारा यह हमला इस कोठी पर जसकीरत चहल की समझकर किया गया था। हालांकि पुलिस व अन्य जांच एजेंसियां अन्य कई एंगल पर भी काम कर रही है। पंजाब में आतंकवाद के समय आईपीएस चहल ने काफी काम किया था जिसके चलते वह वह आतंकियों के निशाने पर थे। क्योंकि कुछ साल पहले भी चहल के यहां रहने के समय अज्ञात बदमाशों द्वारा इस कोठी की रेकी करके हत्या करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि उस समय जांच टीमों ने रैकी करने से लेकर हत्या करने की योजना बनाने वालों को पकड़ लिया था। उस समय भी चंडीगढ़ व पंजाब पुलिस (Punjab Police) की संयुक्त टीमों ने मिलकर इस मामले को सुलझाया था।

एक संदिग्ध को हिरासत में

कोठी पर हैंड ग्रेनेड से हमला की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस बम की घटना को खालीस्तानी आतंकी संगठनों के कहने पर अंजाम दिया गया है। पुलिस सहित अन्य कई जांच टीमें इस घटना को लेकर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सहित अन्य कई जगहों पर रेड करने के लिए भी रवाना हो गई है। यूटी पुलिस (UT Police)ने मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इस मामले की सूचना पाकर चंडीगढ़ पुलिस (Chandigarh Police) के अलावा एनआईए (NIA) , आईबी (IB) सहित पंजाब के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स व सीआरपीएफ की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंची गई थी। सीएफएसएल की टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर सैंपल भरे।

जांच एजेंसियों ने घटनास्थल पर डेरा डाला

बम से हमले की सूचना ने पुलिस सहित अन्य जांच एजेंसियों पर भी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए है क्योंकि ग्रेनेड बम सामान्य तौर पर सेना के अलावा कहीं नहीं मिलते है। ऐसे में यह आरोपी हैंड ग्रेनेड कहां से लेकर आए थे, यह भी अपने आप में सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा सवाल है। इस घटना की सूचना पाकर चंडीगढ़ पुलिस (Chandigarh Police) के डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव, आईजी राजकुमार, एसएसपी कंवरदीप कौर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डीआईजी के अलावा एनआईए (NIA) , सीआरपीएफ व अन्य कई जांच एजेंसियों के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। जांच एजेंसियों ने कोठी में बम के धमाके वाली जगह चप्पे-चप्पे को खंगालकर सुबूत एकत्र किए गए। वहीं देर रात को चंडीगढ़ पुलिस ने इस हमले को अंजाम देने वाले दोनों हमलावर युवकों की सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) जारी कर दी है। वहीं, इस मामले में जांच एजेंसियों की अलग अलग टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के लिए भी रवाना हो गई हैं।

ऑटो चालक कुलदीप हिरासत में लिया, पूछताछ जारी

इस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज (CCTV Footage) भी सामने आ गई है। एक वीडियो में जहां ऑटो सवार युवक कोठी में ग्रेनेड का हमला करने के बाद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि सोशल मीडिया में वायरल हुई एक अन्य वीडियो में दो युवक पैदल भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया जिसकी पहचान कुलदीप कुमार (Kuldeep Kumar) के रूप में हुई है।

पुलिस पूछताछ में ऑटो चालक ने बताया कि शाम करीब 5 बजे वह दोनों युवक उसके ऑटो में बैठे और उसे सेक्टर-10 में 575 नंबर कोठी जाने के लिए कहा। बाकायदा उन्हें पहले से ही यहां का रास्ता भी पता था। उन युवकों ने मौके पर पहुंचते ही ऑटो से निकलकर कोठी के अंदर कुछ फेंका जिससे काफी जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद उसने डर के मारे वहां से ऑटो भगाया और घटनास्थल से कुछ देरी पर पहुंचते ही दोनों युवक उसके ऑटो से उतरकर भाग गए।

एसएसपी चंडीगढ़ कंवरदीप कौर (SSP Chandigarh Kanwardeep Kaur) ने बताया कि तीन अज्ञात बदमाशों ने कोठी पर बम फेंककर हमला किया है। इस मामले को आतंकी सहित फिरौती मांगने से जोड़कर जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) के आधार पर बम फेंकने वाले ऑटो में सवार होकर आए थे और जांच टीमें उनकी तलाश में जुट गई है। जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। हमला करने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है।