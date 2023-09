kitchen hacks: चावल में पड़े घुन और कीड़ों से परेशान हैं, तो इस ट्रिक को फॉलो करके पाएं छुटकारा

Trick to remove weevils and insects from rice: आमतौर पर हर घर में गेहूं और चावल व अन्य खाद्य सामग्रियों तो उचित मात्रा में महीने भर का राशन लाकर स्टोर कर लिया जाता है। ताकि बार बार किसी सामान को खरीदने के लिए बाजार न जाना पड़े। इसी के चलते अक्सर चावल में घुन या फिर कीड़े हो जाते है।

खासतौर से बारिश के मौसम में नमी और सीलन की वजह से चावल में कीड़े हो जाते है। इससे बचने के लिए आप चावल में तेजपत्ता डाल कर रखें। तेजपत्ते की खुशबू से चावल के कीड़े नहीं लगते है।

इसके अलावा आप चावल में नीम की पत्तियां भी रख सकते है। इससे चावल कई महीने तो स्टोर करके रखा जा सकता है। अगर चावल में कीड़े हो जाएंगे तो मर जाएंगे।

अगर आप चावल में कीड़ों से परेशान हैं तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए लौंग का इस्तेमाल भी कर सकती है। इसके लिए दस से बारह लौंग को चावल के कंटेनर में डाल दें। आप लौंग के तेल का भी इस्तेमाल कर सकती है।

चावल के कीड़ों को भगाने के लिए लहसुन की सात से आठ कलियां डाल सकती है। लहसुन की गंध से भी कीड़े नहीं लगेंगे।