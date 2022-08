दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk से मिलकर जानें क्या बोले भारत के प्रणय पथोले ?

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे अमीर शख़्स और टेस्ला (Tesla) के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने अपने भारतीय दोस्त 23 साल के सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रणय पथोले (Pranay Pathole) ने सोमवार को आमने-सामने मुलाकात की है। प्रणय पथोले (Pranay Pathole) एलन मस्क (Elon Musk) के बड़े फैन हैं । उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा बताते हैं। दोनों साल 2018 से ही ट्विटर पर जुड़े हुए हैं। भारत बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (Tata Consultancy Services) के साथ काम करने वाले पुणे के प्रणय ने इस मुलााकत के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है।

It was so great meeting you @elonmusk at the Gigafactory Texas. Never seen such a humble and down-to-earth person. You're an inspiration to the millions 💕 pic.twitter.com/TDthgWlOEV

— Pranay Pathole (@PPathole) August 22, 2022