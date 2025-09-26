लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन को क्रांति नहीं, इसे कहा जा सकता है एक साज़िश : उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता

नई दिल्ली। लेह में हिंसक विरोध प्रदर्शन (Violent Protest in Leh) पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता (Ladakh LG Kavinder Gupta) ने कहा कि लद्दाख में जो हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा कि हमने देखा है, इस भीड़ के पीछे एक बड़ी साज़िश थी, जिनमें से कई बाहरी लोग थे। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि लद्दाख, जो एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है, में इस तरह की स्थिति पैदा हो। कुछ लोगों ने सीआरपीएफ और पुलिस के वाहनों को जलाने की कोशिश की।

कविंदर गुप्ता (Kavinder Gupta) ने कहा कि इसे क्रांति नहीं कहा जा सकता। इसे एक साज़िश कहा जा सकता है। लद्दाख अभी भी शांतिपूर्ण है, लेकिन हम उन लोगों को ऐसा नहीं करने देंगे जो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। परसों हमारे यहां 90 लोग घायल हुए थे। जिनमें से 19 अभी भी हैं, इसलिए उम्मीद है कि उन्हें भी छुट्टी मिल जाएगी। कुछ को मामूली चोटें आई हैं, कुछ को ज़्यादा गंभीर। इसे ध्यान में रखते हुए, यहां शांति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। धारा 163 लगा दी गई है। एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सुधर जाएगी। हम आज एक बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक कानून-व्यवस्था, प्रशासन, पुलिस या सुरक्षा से जुड़े लोगों के साथ होगी।

उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता (Ladakh LG Kavinder Gupta) कहा कि जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें शांतिपूर्ण माहौल को भड़काने की कोशिश की गई थी। उसके बाद ही ऐसी कार्रवाई की गई है। हम नहीं चाहते कि हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो। इसलिए, मेरा मानना ​​है कि चल रही जांच में कई बातें सामने आएंगी, कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। उसके लिए भी आदेश जारी किए जा रहे हैं (सुरक्षाबलों द्वारा कथित गोलीबारी के संबंध में)इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। भविष्य में ऐसी कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं स्थानीय लोगों, यहां के हमारे ज़िम्मेदार लोगों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लद्दाख की असली परंपरा को बनाए रखने का प्रयास करें, और प्रशासन उनके साथ खड़ा है।