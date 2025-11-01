‘लालू का जंगलराज ही अच्छा था लोग पैसे देकर गुजारा कर सकते थे…’ RJD उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान

  1. हिन्दी समाचार
Khesari Lal Yadav's controversial statement: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। एनडीए के नेता बार-बार कह रहे हैं कि बिहार में जब पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो राज्य में जंगलराज था। इस पर आरजेडी के छपरा से उम्मीदवार और भोजपुरी सुपर स्टार खेसारी लाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। खेसारी ने पहले के जंगलराज को अच्छा बताया है। उन्होंने कहा, "जंगल राज अच्छा था क्योंकि लोग पैसे देकर जीवित रह सकते थे।"

मीडिया से बातचीत में खेसारी लाल यादव ने कहा कि कोई नेता गलत नहीं होता, लोग गलत होते हैं। खेसारी ने कहा, “लालू यादव का जंगलराज ही अच्छा था, तब लोग पैसे देकर जिंदा तो रहते थे, आज तो इंसान ही खत्म हो रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “बात हत्या या अपहरण की नहीं है, बात रोजगार की है। अगर रोजगार मिलेगा तो किसी को मर्डर या फिरौती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें रोजगार दे दीजिए, तब अपराध अपने आप खत्म हो जाएगा।”

इस दौरान छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी ने एनडीए पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए ने रोजगार की बात तक करना छोड़ दिया है। अगर जनता उन्हें (इंडिया गठबंधन को) मौका देती है तो वे एक करोड़ नहीं तो कम से कम 50 लाख रोजगार देंगे। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “मैं प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत करता हूं, लेकिन उनका विजन बिहार तक क्यों नहीं पहुंचता?”

खेसारी ने सवाल खड़े करते हुए कहा, “केंद्र में 15 साल और बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है, फिर भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला। गुजरात को स्वर्ग बना दिया गया, पर बिहार को उसका आधा भी नहीं मिला… हमें ट्रेनें दी गईं लेकिन फैक्ट्रियां क्यों नहीं? अगर बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना था तो उद्योग लगाने चाहिए थे, ताकि लोग रोजी-रोटी के लिए बाहर न जाएं।”

भाजपा ने किया पलटवार

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने खेसारी लाल यादव के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, “महागठबंधन का असली चेहरा अब उसके नेताओं की बातों से सामने आ रहा है। जंगलराज का समर्थन करने वालों ने दिखा दिया है कि वे बिहार की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे। तेजस्वी यादव ‘शहाबुद्दीन ज़िंदाबाद’ कहते हैं और राजद नेता जंगलराज का बचाव करते हैं। बिहार की जनता एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है, बिहार ज़िंदाबाद, और एनडीए इसी के लिए काम कर रहा है।”

