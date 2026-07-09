Uttarakhand Landslide Kaddukhal: उत्तखंण्ड के कद्दूखाल में भूस्खलन,सुरकंडा देवी में होटल और मकान जमींदोज, भयानक मंजर

Uttarakhand Landslide Kaddukhal : उत्तराखंड के टिहरी जिले के सुरकंडा देवी कद्दूखाल में उस समय प्रकुति का कहर देखने का मिला जब भारी बारिश के बाद एक होटल का हिस्सा और एक मकान भरभराकर जमींदोज गिर गया। हादसे के वक्त घर में कोई नहीं था।टिहरी गढ़वाल जिले में बारिश जमकर कहर बरपा रही है।

पर्वतीय प्रदेश के पहाड़ों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही हैं। जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों की जमीन कमजोर पड़ती जा रही है। टिहरी जिले के सुरकंडा देवी कद्दूखाल में भारी बारिश के बाद एक होटल का हिस्सा और मकान ढह गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

उत्तराखंड में मानसून के जोर पकड़ते ही प्रदेशभर से भूस्खलन और सड़कों के बंद होने की खबरें सामने आ रही हैं।

सुरकंडा के पास कद्दूखाल में राष्ट्रीय राजमार्ग-707ए (चम्बा-मसूरी हाइवे) पर बुधवार शाम भूस्खलन से दो रेस्टोरेंट खतरे की चपेट में आ गए। एहतियात के तौर पर दोनों रेस्टोरेंट, आसपास के खोखे और श्रमिकों की झुग्गियों को खाली करा दिया गया। वहीं, भूस्खलन में एक पुराना खाली भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया।