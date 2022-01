Legends Cricket League 2022: जानें कौन-कौन खिलाड़ी खेलते आयेंगे इंडिया महाराजा, एशिया, विश्व इलेवन की टीम से नजर

नई दिल्ली। एक क्रिकेट लीग लीजेंड्स क्रिकेट लीग खेली जानी है। इस लीग में तीन टीमें हिस्सा लेंगी। इंडिया महाराजा, एशिया की टीम और विश्व इलेवन ये वो टीमें हैं जो इस लीग में हिस्सा ले रही है। लीजेंड्स क्रिकेट लीग 2022(Legends Cricket League 2022) की शुरुआत 20 जनवरी से ओमान क्रिकेट स्टेडियम में होगी। इस टूर्नामेंट में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुल्कर भी हिस्सा लेने वाले थे।

लेकिन किसी कारण से वो इंडिया महाराजा टीम का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन टूर्नामेंट को तब बढ़ावा मिला जब भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की और इंडिया महाराजा के लिए खेलेंगे। भारत की ओर से हरभजन सिंह भी हैं, जिन्होंने पिछले साल के अंत में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। वीरेंद्र सहवाग और ऑलराउंडर इरफान पठान भी शामिल हैं।

लीजेंड्स क्रिकेट लीग 2022 – टीमें

इंडिया महाराजा(INDIA MAHARAJA): वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, बद्रीनाथ, आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा, नमन ओझा, मनप्रीत गोनी, हेमंग बदानी, वेणुगोपाल राव, मुनाफ पटेल, संजय बांगर, नयन मोंगिया और अमित भंडारी

एशिया टीम(ASIA TEAM): शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, सनथ जयसूर्या, मुथैया मुरलीधरन, कामरान अकमल, चामिंडा वास, रोमेश कालूविथाराना, तिलकरत्ने दिलशान, नुवान कुलशेखरा, अजहर महमूद, उपुल थरंगा, मिस्बाह-उल-हक, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज , उमर गुल और असगर अफगान

विश्व(WORLD): डैरेन सैमी, डेनियल विटोरी, ब्रेट ली, जोंटी रोड्स, केविन पीटरसन, इमरान ताहिर, ओवैस शाह, हर्शल गिब्स, एल्बी मोर्कल, मोर्ने मोर्कल, कोरी एंडरसन, मोंटी पनेसर, ब्रैड हैडिन, केविन ओ ब्रायन और ब्रेंडन टेलर।

