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LPG Cylinder Theft : मुंबई में डिलीवरी टेम्पो से दर्जनों LPG सिलेंडर हुए चोरी, जांच में जुटी पुलिस

LPG Cylinder Theft : पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते भारत समेत कई देश में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर चिंताएं बनी हुईं हैं। इस बीच, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में डिलीवरी टेम्पो से सिलेंडर चोरी की घटना सामने आयी है। जिसको लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गयी। चोरी की यह घटना कांदिवली (पश्चिम) के चारकोप में हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

By Abhimanyu 
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LPG Cylinder Theft : पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते भारत समेत कई देश में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर चिंताएं बनी हुईं हैं। इस बीच, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में डिलीवरी टेम्पो से सिलेंडर चोरी की घटना सामने आयी है। जिसको लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गयी। चोरी की यह घटना कांदिवली (पश्चिम) के चारकोप में हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई में एक डिलीवरी गाड़ी से 27 LPG सिलेंडर चोरी हो गए हैं, जिनमें से पांच भरे हुए थे। कंडिवली (पश्चिम) के चारकोप में हुई यह चोरी, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण गैस आपूर्ति को लेकर बनी चिंताओं के बीच हुई है। शिकायतकर्ता डिलीवरी मैन नंदकुमार रामराज सोनी ने बताया कि 25 मार्च को उन्होंने LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) सिलेंडरों से लदा अपना टेम्पो, अपने घर के पास काका केनी चौक पर खड़ा किया था।

सोनी ने बताया कि उन्होंने 25 मार्च को अपने घर के पास काका केनी चौक पर LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) सिलेंडरों से भरा अपना टेम्पो पार्क किया था। जब सोनी 26 मार्च को वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि टेम्पो के दरवाज़े का शीशा टूटा हुआ था और पीछे का ताला भी टूटा हुआ था। FIR का हवाला देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि गाड़ी से सभी 27 कुकिंग गैस सिलेंडर—जिनमें से पाँच भरे हुए और 22 खाली थे—चोरी हो गए थे।

अधिकारी ने बताया कि चोरी के पीछे शामिल लोगों का पता लगाने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने आगे कहा, “इलाके के CCTV फुटेज में कई संदिग्ध और गाड़ियाँ नज़र आई हैं, और उनकी पहचान करने की कोशिशें जारी हैं।”

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