लखनऊ में दर्दनाक हादसा: डंपर की टक्कर से दो साढ़ुओं की मौत

लखनऊ के किसान पथ पर गुरुवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो साढ़ुओं की जान चली गई। हादसा कानपुर रोड पर दरोगा खेड़ा और गहरू अंडरपास के बीच हुआ, जब पीछे से तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिर गए, जबकि बाइक डंपर में फंस गई और करीब दो किलोमीटर तक घिसटती चली गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर बिजनौर थाना क्षेत्र के नटकुर अंडरपास के पास डंपर और उसके चालक को पकड़ लिया।

हादसे में मोहनलालगंज निवासी 50 वर्षीय रामसेवक यादव और उनके साढ़ू, इटौंजा निवासी 45 वर्षीय रामू यादव की मौत हो गई। दोनों को लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक से पूछताछ शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है।