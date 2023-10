Lucknow Ekana Stadium : अद्भुत क्षण का गवाह बना तहजीब का शहर लखनऊ, एक साथ 50 हजार से ज्यादा लोगों ने गाया राष्ट्रगान, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Lucknow Ekana Stadium : अद्भुत क्षण का गवाह बना तहजीब का शहर लखनऊ, एक साथ 50 हजार से ज्यादा लोगों ने गाया राष्ट्रगान, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Lucknow Ekana Stadium: The city of culture Lucknow became witness to a wonderful moment, more than 50 thousand people sang the national anthem together, you will get goosebumps after watching the video.