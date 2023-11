ICC ODI रैंकिंग में विराट कोहली तीसरे नंबर पर पहुंचे, शुभमन गिल से महज 35 रेटिंग प्वाइंट हैं दूर

नई दिल्ली। वर्ल्ड कप 2023 (World Cup 2023) भले ही टीम इंडिया जीतने नाकाम रही, लेकिन विराट कोहली (Virat Kohli) ने बतौर बल्लेबाज कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 765 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। वर्ल्ड कप (World Cup) में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब विराट कोहली (Virat Kohli) ने आईसीसी वनडे रैंकिंग (ICC ODI Rankings) में अपना दम दिखाया है। आईसीसी वनडे रैंकिंग (ICC ODI Rankings) में विराट कोहली (Virat Kohli) तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। विराट कोहली (Virat Kohli) के 791 रेटिंग प्वाइंट हो गए हैं।

Virat Kohli has made a push to dethrone his compatriot as the No.1 ODI batter 👀

The latest changes in the @MRFWorldwide ICC Men's Player Rankings following the conclusion of #CWC23 👇https://t.co/RYJbtXlMD2

— ICC (@ICC) November 22, 2023