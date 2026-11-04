  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. दीपावली के दिन लखनऊ मेट्रो का शेड्यूल बदला, शाम सात बजे तक उपलब्ध रहेगी सेवा

दीपावली के दिन लखनऊ मेट्रो का शेड्यूल बदला, शाम सात बजे तक उपलब्ध रहेगी सेवा

Lucknow Metro schedule changed for Diwali; services will be available until 7 PM

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। दीपावली पर्व के दिन 8 नवंबर 2026 को लखनऊ मेट्रो ट्रेन सेवाएं सुबह 06:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। दोनों टर्मिनल स्टेशनों यानी सी.सी.एस एयरपोर्ट और मुंशीपुलिया मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ट्रेन सेवा सुबह 06:00 बजे (सुबह) शुरू होंगी और आखिरी ट्रेन 07:00 बजे (शाम) रवाना होगी। सेवाओं के समय में यह परिवर्तन केवल दीपावली के दिन के लिए होगा। बाकी दिनों में मेट्रो ट्रेन की सेवाएं हमेशा की तरह सुबह 6:00 बजे से आरंभ होकर रात्रि में 10:30 बजे तक जारी रहेंगी। यह जानकारी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. (यूपीएमआरसी) ने दी है।

पढ़ें :- दिवाली से पहले अमूल ने आम जनता को दिया महंगाई का बड़ा झटका, इन उत्पाद के बढ़ाए दाम

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Kedartal Avalanche : राजधानी लखनऊ की दो सगी बहनों के शव बरामद, हिमस्खलन में फंसे होने की खबर मिलने पर तलाश में पहुंचा था भाई

Kedartal Avalanche : राजधानी लखनऊ की दो सगी बहनों के शव बरामद,...

दीपावली के दिन लखनऊ मेट्रो का शेड्यूल बदला, शाम सात बजे तक उपलब्ध रहेगी सेवा

दीपावली के दिन लखनऊ मेट्रो का शेड्यूल बदला, शाम सात बजे तक...

छठ महापर्व पर भारतीय रेलवे का तोहफा, गोरखपुर से हावड़ा और कोलकाता के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

छठ महापर्व पर भारतीय रेलवे का तोहफा, गोरखपुर से हावड़ा और कोलकाता...

श्रीमद्भागवत कथा में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम, जयकारों से गूंजा भागवत पार्क

श्रीमद्भागवत कथा में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम, जयकारों से गूंजा भागवत पार्क

Agniveer Services : अग्निवीर योजना को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, 25 प्रतिशत नियमित सैनिक बनेंगे, 75 प्रतिशत को मिलेगा दो साल सेवा विस्तार

Agniveer Services : अग्निवीर योजना को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, 25...

श्री अयोध्या जी का दीपोत्सव आज भारत और विश्व के मध्य एक अद्भुत 'सांस्कृतिक रामसेतु' बन गया: सीएम योगी

श्री अयोध्या जी का दीपोत्सव आज भारत और विश्व के मध्य एक...