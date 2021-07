मध्ययप्रदेश: युवती की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, बर्बरता देख कांप उठेगी रूह, देखें वीडियो

टांडा। मध्यप्रदेश के अलीराजपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं हैं। दरअसल ये वीडियो धार जिले के टांडा थाना के तहत ग्राम पीपलवा का है, जहां पर दो युवतियों को लाठी—डंडों से पीटा जा रहा है।

यही नहीं, वहां आस—पास मौजूद लोगों भी सिर्फ मूकदर्शक बने रहे। वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक, युवतियों को उनके चचेरे भाई और रिश्तेदार लाठी-डंडों से पीटते रहे।

#This is absolutely barbarian face of a state,Atrocity continues due to poor action of law in MP..2 days ago a girl was brutally tortured hanging on the tree in Alirajpur and now this picture of brutality with girl is from Dhar dist.

Police has yet not taken the Action required pic.twitter.com/BEt8KCmUH5

— Govind ਗੋਵਿੰਦ گووند गोविंद गुर्जर (@govindtimes) July 4, 2021