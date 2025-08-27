Maharashtra Politics: गर्णश चतुर्थी पर राज ठाकरे के आवास पहुंचे उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ेगी हलचल

  1. हिन्दी समाचार
महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे भाइयों के साथ आने की खबर से सियासी हलचल बढ़ गयी है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे के आवास 'शिवतीर्थ' गए। गणेश चतुर्थी के अवसर पर ठाकरे भाइयों की इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का पारा और ज्यादा बढ़ गया है।

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे भाइयों के साथ आने की खबर से सियासी हलचल बढ़ गयी है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे के आवास ‘शिवतीर्थ’ गए। गणेश चतुर्थी के अवसर पर ठाकरे भाइयों की इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का पारा और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल, राज ठाकरे हर साल शहर के दादर इलाके में स्थित अपने आवास पर भगवान गणेश की पूजा करते हैं। शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे और उनकी मां रश्मि भी उद्धव के साथ थे।

पढ़ें :- वोट चोरी की लड़ाई में राहुल गांधी को मिला राज ठाकरे का साथ, बोले-लोग वोट डालते हैं, लेकिन वो उम्मीदवार तक नहीं पहुंचते…

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आना महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अहम माना जा रहा है। निकाय चुनाव से पहले ये मुलाकात दोनों नेताओं के बीच सुलह का संकेत दे रही हैं। कभी बिछड़े रहे इन चचेरे भाइयों के बीच यह कम से कम तीसरी ऐसे बातचीत या मुलाकात है, जो सार्वजनिक रूप से सामने आई है।

बता दें कि, महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा एक से पांच तक के छात्रों के लिए त्रि—भाषा फॉर्मूले और राज्य में हिंदी थोपने संबंधी अपने विवा​दास्पद सरकारी आदेशों को वापस लेने के बाद दोनों ने 5 जुलाई को एक मंच साझा किया था। राज पिछले महीने उद्धव को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए बांद्रा स्थित ‘मातोश्री’ गए थे। वहीं, अब कहा जा रहा है कि, दोनों नेता निकाय चुनाव से पहले साथ आएंगे और चुनावी मैदान में उतरेंगे।

 

पढ़ें :- एक साथ मिलकर निकाय चुनाव लड़ेंगे उद्धव और राज ठाकरे...संजय राउत ने किया बड़ा दावा
