महेंद्र सिंह धोनी का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल, IPL 2023 की तैयारियों में जुटे

नई दिल्ली। आईपीएल 2023 का शेड्यूल भले ही अभी जारी नहीं हुआ है लकिन खिलाड़ियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी आईपीएल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। धोनी प्रैक्टि्स करने नेट्स में पहुंच गए। धोनी ने यहां अपने चिर-परिचित अंदाज में शॉट लगाए।

Thala MS Dhoni started his practice session for IPL 2023! #Dhoni #CSK pic.twitter.com/rBCWvY8EbI

हालांकि, महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे की दाढ़ी ने क्रिकेट के गलियारों में चर्चा बढ़ा दी है। धोनी का सफेद दाढ़ी में न्यू लुक वायरल हो गया। धोनी के फैंस इस न्यू लुक को भी जमकर पसंद कर रहे हैं। फैंस का कहना है कि धोनी किसी भी लुक में रहें, उन्हें वे बेशुमार प्यार करते रहेंगे। अब वे आईपीएल में उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी देखने के लिए बेताब हैं।

New Look of MS Dhoni 😍❤️@MSDhoni #MSDhoni #WhistlePodu pic.twitter.com/JN9UXRu3uL

