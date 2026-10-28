Meerut Accident : बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी, 10 से अधिक बच्चे घायल, चालक फरार

मेरठ। यूपी के मेरठ जिले (Meerut District) के रोहटा क्षेत्र (Rohta Area) में बुधवार सुबह बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई। चिंदौड़ी-अमानुल्लाहपुर मार्ग (Chindaudi-Amanullahpur Road) पर हुए हादसे में करीब दर्जनभर बच्चे घायल हो गए। सूचना मिलने पर रोहटा थाना प्रभारी पूजा पवार (Pooja Pawar, Station House Officer (SHO), Rohta Police Station) पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। सुरूरपुर थाना पुलिस (Sururpur Police Station) भी घटनास्थल पर पहुंची। घायल बच्चों को उपचार के लिए मोदीपुरम स्थित ग्लोबल अस्पताल (Global Hospital) भिजवाया गया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया।

चिंदौड़ी-अमानुल्लाहपुर मार्ग पर पलटी बस

मेरठ के रोहटा क्षेत्र (Rohta Area) में बुधवार सुबह बच्चों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, सतवाई (Swami Vivekananda Public School, Satwai) की बस चिंदौड़ी-अमानुल्लाहपुर मार्ग (Chindaudi-Amanullahpur Road) से गुजर रही थी। बताया गया कि बस तेज गति से आ रही थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।

हादसे के समय बस में बच्चे सवार थे। बस पलटने से बच्चों में चीख-पुकार मच गई। घटना में करीब दर्जनभर बच्चों को गंभीर चोटें आने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, घायलों की सटीक संख्या और उनकी स्थिति की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं है।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही रोहटा थाना प्रभारी पूजा पवार (Pooja Pawar, SHO, Rohta Police Station) पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं। सुरूरपुर थाना पुलिस (Sururpur Police Station) भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने राहत और बचाव की कार्रवाई करते हुए घायल बच्चों को तत्काल उपचार के लिए मोदीपुरम स्थित ग्लोबल अस्पताल पहुंचवाया।

बस चालक मौके से फरार

बस चालक की पहचान मोमिन पुत्र यामीन, निवासी गांव सतवाई के रूप में बताई गई है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसा किस वजह से हुआ और बस में सवार बच्चों की वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।