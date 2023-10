Makeup tips to look 20 at the age of 40: इस मेकअप आर्टिस्ट ने दिए 40 की उम्र में 20 की दिखने के ये मेकअप टिप्स

makeup tips to look 20 at the age of 40: खूबसूरत दिखना हर महिला का सपना होता है। अगर खूबसूरत के साथ साथ जवां दिखने की बात हो तो महिलाएं स्किन से लेकर बालों की खूब देखभाल करती है। इसके लिए मार्केट में मौजूद तमाम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराती है।इसके अलावा भी एक ऑप्शन है जिसमें आप बिना पैसे खर्च अपनी उम्र से कम नजर आ सकती है। एक वेबसाइट पर प्रकाशित लेख में एक मेकअप आर्टिस्ट ने अपनी उम्र से यंग दिखने के लिए कुछ टिप्स बताए है।

मेकअप आर्टिस्ट के अनुसार एंटी एजिंग मेकअप के लिए सबे जरुरी चीज है कि स्किन को हाइड्रेट रखे। स्किन को हाइड्रेट बनाने के लिए हयालूरोनिक एसिड युक्त सीरम से शुरुआत करें। इसके बाद अपने पसंदीदा मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सूरज की हानिकारक किरणों से बचें।

मेकअप आर्टिस्ट के अनुसार ऐसे फाउंडेशन का इस्तेमाल करने से बचें जिनमें बहुत अधिक कवरेज हो या बहुत अधिक मैटीफाइंग हो क्योंकि यह महीन रेखाओं को बढ़ा सकता है। इसकी बजाय स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए ड्यूई फिनिश वाला टिंटेड मॉइस्चराइजर या हल्का फाउंडेशन का चुनाव करें।

लिक्विड मेकअप का इस्तेमाल करें। साथ ही स्किन को ग्लोईंग बनाने के लिए क्रीम हाइलाइटर का इस्तेमाल करें।

जवां दिखने के लिए आईब्रो को नेचुरल रहने की अपेक्षा उन पर गहरे रंग की ब्रो पेंसिल का यूज करें।

आंखों को उभरा हुआ दिखाने के लिए लैश लाइन पर ब्राउन रंग की लाइनर चुनें। आंखों को हैवी लुक देने के लिए डार्क ब्राउन रंग का आईशैडो लगाएं।

नेचुरल लुक के लिए ऐसा शेड लगाएं जो आपके लिप की कलर टोन के साथ मैच करता है। बोल्ड लिप शेड पंसद हैं तो पीच रंग ट्राई कर सकती है।