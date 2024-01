Maldives controversy: विवाद के बाद Lakshadweep जाने के लिए बंपर ऑफर तो Maldives की धड़ाधड़ कैंसिल हो रही बुकिंग

Maldives controversy: पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा (Lakshadweep trip) के बाद से वहां खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही थी। इसके बाद मालद्वीप के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी के बाद मामला गर्मा गया, जिससे नाराज भारतीय लोगो में आक्रोश है। जिन लोगो ने मालदीप (Maldives) की ट्रिप की बुकिंग करा रखी थी।

कैंसल कराने लगे है। मालद्वीप (Maldives) के टूरिज्म सेक्टर पर असर पड़ सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया में बायकॉट मालद्वीप काफी ट्रेंड कर रहा है। इसके चलते जिन लोगो ने अपनी मालद्वीप की ट्रिप प्लान की थी वो इसे कैंसिल करा रहे है और लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रही है।

Had a 3 week booking worth ₹5 lacs from 1st Feb 2024 at Palms Retreat, Fulhadhoo, Maldives. Cancelled it immediately after their Ministers being racists.

जबकि कंपानियां अब लक्षद्वीप (Lakshadweep) घूमने के लिए बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। इतना ही नहीं तमाम वेबसाइटों पर लक्षद्वीप (Lakshadweep) पहुंचने के रास्तों , किराये और होटलों के बारे में अधिक सर्च किया जा रहा है।

Was planning to go to Maldives for my birthday which falls on 2nd of feb. Had almost finalised the deal with my travel agent (adding proofs below👇)

But immediately cancelled it after seeing this tweet of deputy minister of Maldives. #boycottmaldives pic.twitter.com/hd2R534bjY

